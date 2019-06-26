Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
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Bartın'ın Amasra ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, devriye gezen jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:17 Kaynak: İHA
'ın Amasra
ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, devriye gezen jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Amasra İlçesi Akkonak
Köyünde önleyici hizmet devriyesi yapan Amasra İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığını fark etti. Kaçmaya çalışan 3 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalanırken, olay yerinde bulunan 1 adet detektör ve 12 adet muhtelif kazı malzemesine el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Orman kanununa muhalefetten tahkikat başlatıldı. - BARTIN
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