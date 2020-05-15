Kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şüpheliye

Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken suç üstü yakalanan 4 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyünün Meleşkoru mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgede denetim yapan ekipler, F.K, Ö.G, K.D ve M.P'yi kazma, kürek ve boşluk arama çubuğu ile kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı.
Şüphelilerin toplu halde durduklarını tespit eden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.
Gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.