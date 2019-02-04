Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

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İzmir'in Buca ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri Kaynaklar Mahallesinde bulunan arkeolojik sit alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler sabaha karşı yaptıkları operasyonda Roma dönemine ait mezar odasının bulunduğu alanda kazı yapan Ö.S. ve C.E'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:34 Kaynak: AA

Jandarma, Buca, İzmir, Güncel
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