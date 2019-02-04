Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar
1 saat önce
İzmir'in Buca ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir
'in Buca
ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma
ekipleri Kaynaklar Mahallesinde bulunan arkeolojik sit alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Ekipler sabaha karşı yaptıkları operasyonda Roma
dönemine ait mezar odasının bulunduğu alanda kazı yapan Ö.S. ve C.E'yi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:34 Kaynak: AA
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