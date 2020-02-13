Kaçak kazı yapılan alanda tarihi paralar ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen araziye polisin düzenlediği baskında, üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden polis, yaptığı araştırmada kazı yapılan yerde üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para geçirdi. Kazı yapan şüphelilerin kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazılan alana merdivenle inildiğini saptandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.