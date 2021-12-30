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KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI - Son Dakika

KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI

30.12.2021 16:58

NİĞDE Kalesi'ni gezen Rukiye Ulusoy'un (47), çöken zeminden dehlize düşmesiyle ortaya çıkan kaçak kazıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

NİĞDE Kalesi'ni gezen Rukiye Ulusoy'un (47), çöken zeminden dehlize düşmesiyle ortaya çıkan kaçak kazıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kalenin çöken bölümü ziyaretçilere kapatıldı.

Eski Niğde şehrinin bulunduğu tepeyi çevreleyen kaleyi gezen Rukiye Ulusoy, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki dehlizin çıkış noktasında, parke taşlarının üzerine bastı. Ulusoy, zeminin çökmesiyle yaklaşık 6 metre yükseklikten dehlize doğru kaydı. Ulusoy gibi kalede gezintiye çıkan kişilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılan Rukiye Ulusoy, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ulusoy, düştüğü sırada yanında olan eşinin, dehlizden kaçan 2 kişiyi gördüğünü söyledi. Ekipler, alt kısmı dehlizlerle kaplı olan kalede inceleme başlatıp, bazı bölgelerde kaçak kazı yapıldığını ve kısa aralıklarla tüneller açıldığını belirledi. Niğde Kalesi'nin çöken bölümü ziyaretçilere kapatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, dehlizlerden kaçtığı ileri sürülen 2 define avcısı ise aranıyor.

KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI
KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI
KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI
KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI
KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI
KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI
KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI
KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI
KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI
KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI
KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI

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Kaçak Kazı, ulusoy, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAÇAK KAZI YAPILAN NİĞDE KALESİ'NDE ÇÖKEN BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI - Son Dakika
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