Kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Osmaniye'de kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı.

Kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sumbas ilçesi Kızılömerli köyünde izinsiz kazı yapıldığına yönelik alınan duyum üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada B.A., O.A. ve H.S. isimli şüpheliler 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kamera ve kazı malzemeleri ile birlikte yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Sumbas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:14 Kaynak: İHA
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