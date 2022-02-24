Kaçak kazı yapmak isteyen 5 defineci jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapmaya çalışan 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beylikova ilçesi Uzunburun Mahallesi Karacakaya mevkiindeki Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Uzunburun Höyük'te bazı şahısların kaça kazı yapacağı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri bölgeyi takibe aldı. Araçla birlikte bölgeye gelen ve jandarma ekiplerinin alanda araştırma yaptığını fark eden şüpheliler, kaçmaya başladı. Aracı takibe alan jandarma ekipleri, kısa süreli takip sonucunda 5 şüpheli şahsı yakaladı. Araçta yapılan aramada jenaratör, 2 adet hilti ve kazı yapmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda bölgeye adını veren Karacakaya kayalıklarında define aramak amacıyla hilti kullanılarak kayaların parçalandığı tespit edildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığınca '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR