Kaçak kazı yapmak isteyen 5 defineci jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Kaçak kazı yapmak isteyen 5 defineci jandarmaya yakalandı

24.02.2022 15:21
Kaçak kazı yapmak isteyen 5 defineci jandarmaya yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapmaya çalışan 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapmaya çalışan 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beylikova ilçesi Uzunburun Mahallesi Karacakaya mevkiindeki Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Uzunburun Höyük'te bazı şahısların kaça kazı yapacağı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri bölgeyi takibe aldı. Araçla birlikte bölgeye gelen ve jandarma ekiplerinin alanda araştırma yaptığını fark eden şüpheliler, kaçmaya başladı. Aracı takibe alan jandarma ekipleri, kısa süreli takip sonucunda 5 şüpheli şahsı yakaladı. Araçta yapılan aramada jenaratör, 2 adet hilti ve kazı yapmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda bölgeye adını veren Karacakaya kayalıklarında define aramak amacıyla hilti kullanılarak kayaların parçalandığı tespit edildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığınca '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaçak kazı yapmak isteyen 5 defineci jandarmaya yakalandı

YORUMLAR
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Çaldığı komşusunun motosikletini satmak isterken yakalandı Çaldığı komşusunun motosikletini satmak isterken yakalandı

Kaçak Kazı, Eskişehir, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yapmak isteyen 5 defineci jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçak kazı yapmak isteyen 5 defineci jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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