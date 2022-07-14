Kaçak kazı yapmaya hazırlanırken devriye gezen jandarmaya yakalandılar

Antalya'nın Demre ilçesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, kaçak kazı yapma hazırlığındaki 3 şahsı kullanacakları malzemelerle birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Belören Mahallesi Alakilise mevkiinde devriye faaliyeti yürüttü. İcra edilen devriye faaliyeti esnasında Y.K., A.K.B. ve İ.G. isimli şahıslar kaçak kazı yaparken kullanacakları malzemeler ile yakalandı. Olay yerinde bulunan şahıslara ait araçta ve şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde; 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet küskü, 3 adet keski, 1 adet çekiç, 2 adet dedektör, 1 adet el dürbünü, 1 adet bıçkı, 43 adet 919 milimetre tabanca fişeği, 1 adet çakı, 1 adet urgan ip ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA