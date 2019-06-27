Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar
Son Dakika Güncel Haber

Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar

13 dakika önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Türkocağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde define arama amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T, M.K. ve E.K'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.
Evde yapılan incelemede zeminden çıkartılan toprağın çuvallara doldurarak odalarda depolandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:31 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı Defne avcılarına suçüstü Sezai Temelli, Erdoğan'ın "Demirtaş-Öcalan arasında iktidar mücadelesi var" sözlerine yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 09:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]