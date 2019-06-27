Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar
13 dakika önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:31 Kaynak: AA
'nın merkez Seyhan
ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, yaptıkları çalışmayla Türkocağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde define arama amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T, M.K. ve E.K'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.
Evde yapılan incelemede zeminden çıkartılan toprağın çuvallara doldurarak odalarda depolandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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