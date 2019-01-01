Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Yaptıkları İddiasıyla 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kaçak Kazı Yaptıkları İddiasıyla 5 Kişi Gözaltına Alındı

9 dakika önce

Kocaeli'de kaçak kazı yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındıAlınan bilgiye göre, Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaları sonucu Geredeli Mahallesi Alacakese mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Kaçak Kazı Yaptıkları İddiasıyla 5 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Kocaeli'de kaçak kazı yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaları sonucu Geredeli Mahallesi Alacakese mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekiplerin, A.C, F.R, A.Y, K.K. ve A.E'yi suçüstü yakaladığı operasyonda metal dedektörü, kazma, keser, çekiç, levye, kürek, kırıcı ve delici matkap ile bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Derince, Kocaeli, Jandarma, Güncel
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