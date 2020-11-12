Kaçak kazı yaptıkları ormanlık alanda suçüstü yakalandılar - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
Çok sayıda kazı malzemesine el konulurken gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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