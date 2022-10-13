Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi Sarnıç mevkiinde, saat 16.30 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timinin ortak yaptığı operasyonda A.A. (41) ve M.G. (41) isimli şahıslar izinsiz kazı yaptıkları esnada açtıkları mozaik başında suçüstü yakalandı. Olayla ilgili tahkikata başlanırken Roma dönemine ait taban mozaiğinin koruma altına alındığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Kırkağaç, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaçak kazıda buldukları mozaiğin başında yakalandılar - Son Dakika

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