Kaçak kazıda dinamit patlaması sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaçak kazı esnasında dinamitin patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

İddiaya göre, T.Ş (50), dün 3 arkadaşıyla define aramak için Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan arazide kaçak kazı yaptığı esnada dinamit patladı.

Patlamada T.Ş, hayatına kaybederken, yaralanan A.E. ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

T.Ş'nin cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.