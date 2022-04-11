Kaçak kazıda Mezolitik döneme ait figürle yakalandılar - Son Dakika
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Kaçak kazıda Mezolitik döneme ait figürle yakalandılar

11.04.2022 13:59
Kaçak kazıda Mezolitik döneme ait figürle yakalandılar

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kaçak kazı yaparken Mezolitik döneme ait olduğu değerlendirilen ayak figürü ile tarihi eser olduğu üzerinde durulan taş parçasıyla suçüstü yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kaçak kazı yaparken Mezolitik döneme ait olduğu değerlendirilen ayak figürü ile tarihi eser olduğu üzerinde durulan taş parçasıyla suçüstü yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında kırsal Çelikli Mahallesi'nin Karakeçili mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, kaçak kazı yaptığı belirlenen A.K. (45), K.A. (49), S.A. (40), S.İ. (55), A.Ö. (55), H.B. (51) ve H.G.'yi (32) suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapılan yerde Mezolitik döneme ait olduğu değerlendirilen ayak figürüyle tarihi eser olduğu değerlendirilen taş parçası ele geçirildi. Kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen çapa, kürek, balyoz, 8 metre uzunluğunda ip ve halat, 6 el lambası, 1 dürbün, 1 barete el koyuldu. Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçak kazıda Mezolitik döneme ait figürle yakalandılar - Son Dakika


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