Kaçak kazıda ortaya çıkan 1800 yıllık 'elma mozaiği' sergileniyor - Son Dakika

AMASYA'da, 2013 yılında kaçak kazı sonrasında yapılan kurtarma kazısının ardından ortaya çıkarılan üzerinde elma figürü bulunan bin 800 yıllık mozaik, 7 yıl sonra müzede sergilenmeye başlandı. Misket elma ile ünlü kentte müzeyi ziyaret edenler, mozaiğe ilgi gösteriyor.
Amasya'nın Yavru Köyü Küp Deresi mevkisinde 2013 yılı Temmuz ayında kaçak kazı yapılan alanda gerçekleştirilen kurtarma kazısında şapelin zeminini oluşturan 24 metrekarelik mozaiğe ulaşıldı. Üzerinde elma ağacı, elma tasviri, keklik ve çeşitli geometrik figürler bulunan mozaik misket elma ile ünlü kentte heyecan yarattı. 1800 yıllık mozaik uzmanlar tarafından yapılan çalışma ile bulunduğu yerden alınarak Amasya Arkeoloji Müzesi'ne getirildi. Teknik çalışma ve teşhir alanının hazırlanmasının ardından mozaik Amasya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Elma figürlü mozaik müzeyi ziyaret edenler tarafından ilgi görüyor.
Müzeyi ziyaret edenlerin mozaiğe büyük ilgi gösterdiğini belirten Güngör, "Mozaiği duyup müzeye gelenler oluyor. ya da müzede mozaikle ilgili bilgi aldıklarında elma figürünü gördüklerinde çok şaşıran ziyaretçiler oluyor. Mozaik henüz yeni teşhir edilmeye başlandı. Kentimizin turizmine katkı sağlayacağını, yerli ve yabancı birçok turisti buraya çekeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.