Kaçak kazıda ortaya çıkan 1800 yıllık 'elma mozaiği' sergileniyor - Son Dakika

Kaçak kazıda ortaya çıkan 1800 yıllık 'elma mozaiği' sergileniyor

AMASYA'da, 2013 yılında kaçak kazı sonrasında yapılan kurtarma kazısının ardından ortaya çıkarılan üzerinde elma figürü bulunan bin 800 yıllık mozaik, 7 yıl sonra müzede sergilenmeye başlandı.

AMASYA'da, 2013 yılında kaçak kazı sonrasında yapılan kurtarma kazısının ardından ortaya çıkarılan üzerinde elma figürü bulunan bin 800 yıllık mozaik, 7 yıl sonra müzede sergilenmeye başlandı. Misket elma ile ünlü kentte müzeyi ziyaret edenler, mozaiğe ilgi gösteriyor.

Amasya'nın Yavru Köyü Küp Deresi mevkisinde 2013 yılı Temmuz ayında kaçak kazı yapılan alanda gerçekleştirilen kurtarma kazısında şapelin zeminini oluşturan 24 metrekarelik mozaiğe ulaşıldı. Üzerinde elma ağacı, elma tasviri, keklik ve çeşitli geometrik figürler bulunan mozaik misket elma ile ünlü kentte heyecan yarattı. 1800 yıllık mozaik uzmanlar tarafından yapılan çalışma ile bulunduğu yerden alınarak Amasya Arkeoloji Müzesi'ne getirildi. Teknik çalışma ve teşhir alanının hazırlanmasının ardından mozaik Amasya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Elma figürlü mozaik müzeyi ziyaret edenler tarafından ilgi görüyor.

"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Beklenmedik futbol zaferleri! İşte favori olmamasına rağmen şampiyonluk göğüslemiş takımlar
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
'MOZAİK MİSKET ELMANIN TESCİLİ'

Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran, misket elmasıyla ünlü bir kentte bin 800 yıllık bir mozaikte elma ağacı ve elma figürlerinin bulunmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu tarihi eser Amasya misket elmasının tarihine ışık tutuyor ve bunu da tescilliyor. Asırlardır bu topraklarda misket elma var ve bu kentin meşhur ürünlerinden birisi. Misket elması aynı mozaikte olduğu gibi ala renkte ve tamamen kırmızı değil. Elma şu an nasılsa mozaikte de aynı şekilde yansıtılmış. Bu yapı temelleri ve duvarları çok sağlam şekilde ayakta kalmış. Zeminde de bu mozaik bulundu. Elma figürlerinin olması nedeniyle bu yapının aslında önceden yaşadığı dönemdeki bir toprak ağasına ait olduğunu ardından buranın kiliseye çevrildiğini ve daha sonra da terk edildiğini tahmin ediyoruz" dedi.

'TURİZME KATKI SAĞLAYACAK'

Müzeyi ziyaret edenlerin mozaiğe büyük ilgi gösterdiğini belirten Güngör, "Mozaiği duyup müzeye gelenler oluyor. ya da müzede mozaikle ilgili bilgi aldıklarında elma figürünü gördüklerinde çok şaşıran ziyaretçiler oluyor. Mozaik henüz yeni teşhir edilmeye başlandı. Kentimizin turizmine katkı sağlayacağını, yerli ve yabancı birçok turisti buraya çekeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.


Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçak kazıda ortaya çıkan 1800 yıllık 'elma mozaiği' sergileniyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

08:58 "Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok 05:31 Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi 04:35 Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü 03:52 Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti 01:01 Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 21:18 Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 19:30 "Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
08:58
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
05:31
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
04:35
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
03:52
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
01:01
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
21:18
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 09:05:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak kazıda ortaya çıkan 1800 yıllık 'elma mozaiği' sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]