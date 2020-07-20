Kaçak kazıda ortaya çıkan 1800 yıllık 'elma mozaiği' sergileniyor - Son Dakika

Kaçak kazıda ortaya çıkan 1800 yıllık 'elma mozaiği' sergileniyor

Amasya'nın Yavru Köyü Küp Deresi mevkisinde 2013 yılı Temmuz ayında kaçak kazı yapılan alanda gerçekleştirilen kurtarma kazısında şapelin zeminini oluşturan 24 metrekarelik mozaiğe ulaşıldı.

Amasya'nın Yavru Köyü Küp Deresi mevkisinde 2013 yılı Temmuz ayında kaçak kazı yapılan alanda gerçekleştirilen kurtarma kazısında şapelin zeminini oluşturan 24 metrekarelik mozaiğe ulaşıldı. Üzerinde elma ağacı, elma tasviri, keklik ve çeşitli geometrik figürler bulunan mozaik misket elma ile ünlü kentte heyecan yarattı. 1800 yıllık mozaik uzmanlar tarafından yapılan çalışma ile bulunduğu yerden alınarak Amasya Arkeoloji Müzesine getirildi. Teknik çalışma ve teşhir alanının hazırlanmasının ardından mozaik Amasya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Elma figürlü mozaik müzeyi ziyaret edenler tarafından ilgi görüyor.

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'MOZAİK MİSKET ELMANIN TESCİLİ'


Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran, misket elmasıyla ünlü bir kentte bin 800 yıllık bir mozaikte elma ağacı ve elma figürlerinin bulunmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu tarihi eser Amasya misket elmasının tarihine ışık tutuyor ve bunu da tescilliyor. Asırlardır bu topraklarda misket elma var ve bu kentin meşhur ürünlerinden birisi. Misket elması aynı mozaikte olduğu gibi ala renkte ve tamamen kırmızı değil. Elma şu an nasılsa mozaikte de aynı şekilde yansıtılmış. Bu yapı temelleri ve duvarları çok sağlam şekilde ayakta kalmış. Zeminde de bu mozaik bulundu. Elma figürlerinin olması nedeniyle bu yapının aslında önceden yaşadığı dönemdeki bir toprak ağasına ait olduğunu ardından buranın kiliseye çevrildiğini ve daha sonra da terk edildiğini tahmin ediyoruz dedi.


'TURİZME KATKI SAĞLAYACAK'


Müzeyi ziyaret edenlerin mozaiğe büyük ilgi gösterdiğini belirten Güngör, "Mozaiği duyup müzeye gelenler oluyor. ya da müzede mozaikle ilgili bilgi aldıklarında elma figürünü gördüklerinde çok şaşıran ziyaretçiler oluyor. Mozaik henüz yeni teşhir edilmeye başlandı. Kentimizin turizmine katkı sağlayacağını, yerli ve yabancı birçok turisti buraya çekeceğini düşünüyoruz diye konuştu.

Amasya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:21 

Son Dakika Magazin Kaçak kazıda ortaya çıkan 1800 yıllık 'elma mozaiği' sergileniyor - Son Dakika Magazin
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