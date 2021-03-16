Kaçak kazıdan tarihi küp çıktı - Son Dakika

Kaçak kazıdan tarihi küp çıktı

16.03.2021 08:41
Kaçak kazıdan tarihi küp çıktı, System.String[]

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, iddiaya göre kaçak kazı yapan define avcıları antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan 1,5 metre yüksekliğinde topraktan yapılmış küp 'Pithos' buldu.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, iddiaya göre kaçak kazı yapan define avcıları antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan 1,5 metre yüksekliğinde topraktan yapılmış küp 'Pithos' buldu.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında kırsal Yöre ve Kayran Mahalleri arasında vatandaşa ait arazide meydana geldi. İddiaya göre, kaçak kazı yapan definecilerin kazarak ortaya çıkardığı küpü gören vatandaşlar, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri yapılan kaçak kazıda bir küpün bulunduğunu görünce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü arayarak bilgi verdi. Yapılan incelemede, küp olarak tabir edilen kültür varlığının çağlar boyunca tahıl ve zeytinyağı depolamada kullanılan pişmiş topraktan imal edilmiş "Pithos" olduğu tespit edildi. Çıkarılan küp iş makineleri yardımıyla kamyonete yüklenerek Karacasu'daki Afrodisias Müzesine götürüldü. Küpün  burada yapılan incelemesinin ardından  kaç yıllık olduğu ortaya çıkacak.

"OSMANLI DÖNEMİNE AİT OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Zarar görmemesi için ivedilikle işlemlere başladık. Nakliye konusunda  belediyemiz yardımcı oldu sağolsun. Ancak ellerinde vinç yoktu. Vinci ise bir firmadan temin ettik.  Dün saat 21.00 da ise hiçbir aksilik yaşamadan Pithos'u Müzemize kazandırdık. Pithoslar depolama amaçlı kullanılan kaplar olduğu için tarih boyunca aynı formda yapılmıştır. Pithos gibi formu çok değişmeyen kapları tarihlemenin en iyi yolu etrafında ele geçen buluntular oluyor. Bugün arazi genelinde benim gözlemlediğim geç Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan sarı sırlı kırık kap parçaları vardı. Pithos' un bulunduğu bölgenin yakınında ise Osmanlı döneminde askeri gözlem noktalarının olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Pithos' un Geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olma ihtimali çok yüksek." dedi.


- Aydın
Kaçak kazıdan tarihi küp çıktı
Kaçak kazıdan tarihi küp çıktı
Kaçak kazıdan tarihi küp çıktı
Kaçak kazıdan tarihi küp çıktı
Kaçak kazıdan tarihi küp çıktı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçak kazıdan tarihi küp çıktı - Son Dakika


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