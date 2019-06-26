Son Dakika Haberleri: Kaçak kazıya 3 gözaltı
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Kaçak kazıya 3 gözaltı

1 saat önce

BARTIN'ın Amasra ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaçak kazıya 3 gözaltı, System.String[]
BARTIN'ın Amasra ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Akkonak köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Ekipler ormanlık bölgede kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 3 şüpheli ile birlikte 1 dedektör ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


- Bartın
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
Bartın, Jandarma, Güncel
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