Kaçak kazıya 3 gözaltı
1 saat önce
BARTIN'ın Amasra ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
BARTIN'ın Amasra
ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Akkonak
köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Ekipler ormanlık bölgede kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 3 şüpheli ile birlikte 1 dedektör ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
- Bartın
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