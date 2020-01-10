Kaçak kazıya 5 gözaltı - Son Dakika
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Kaçak kazıya 5 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kaçak kazıya 5 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Ericek Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı. Ekipler olay yerinde yaptıkları aramada, 2 adet kazma, 2 adet detektör, 1 adet detektör okuyucu, 8 metre uzunluğunda halat gibi kazıda kullanılan malzemeleri ele geçirdi.


Kaçak kazı yaptığı tespit edilen A.Y., S.Y., İ.D., A.D. ve O.K. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Jandarma, Göksun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
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