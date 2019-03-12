Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazıya Jandarmadan Suçüstü

Kaçak Kazıya Jandarmadan Suçüstü

2 saat önce

Çorum'da kepçe ile kaçak kazı yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak Kazıya Jandarmadan Suçüstü, System.String[]
Çorum'da kepçe ile kaçak kazı yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Çakırköyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İkikaya mevkiinde bir kişinin izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir operasyon düzenleyen jandarma ekipleri kepçe ile kaçak kazı yapan A.E.C. adlı gözaltına alırken, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kepçeye el koydu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

Çorum, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı Başörtüsü Makineye Dolanan Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi

Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:50:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazıya Jandarmadan Suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]