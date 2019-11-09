Son Dakika Haberleri: Kaçak kazıya suç üstü
Son Dakika Güncel Kaçak kazıya suç üstü

Kaçak kazıya suç üstü

7 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarı alan jandarma timleri, Çakırca köyünde 6 kişiye suç üstü yaptı.

Kaçak kazıya suç üstü, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarı alan jandarma timleri, Çakırca köyünde 6 kişiye suç üstü yaptı.


Olay sabah saat saat 09.00 sıralarında Çakırca köyünde H.U'ya ait evin bahçesinde meydana geldi. Bir evin bahçesinde kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma, olay yerine baskın yaparak, H.U. Ş.U. Y.Z. E.G. Ö.M. K.B. isimli şahıslara suçüstü yaptı. Define aradıkları iddia edilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ve müze yetkilileri, 5 metre derinliğinde kazı yapıldığını tespit etti. Herhangi bir bulguya rastlanılmayan kazıda şüphelilerin su kuyusu açmak için kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. - BURSA

Jandarma, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 22:11:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak kazıya suç üstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]