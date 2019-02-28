Kaçak Kazıya Suçüstü
1 saat önce
Nevşehir (AA) - Nevşehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Nevşehir (AA) - Nevşehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Nevşehir Kalesi civarında bulunan sit alanında define amacıyla kazı yapıldığı ihbarı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alandaki 3 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde 3 gaz maskesi, el feneri ve keski ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet etme suçundan adli işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:20 Kaynak: AA
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