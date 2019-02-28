Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazıya Suçüstü

Kaçak Kazıya Suçüstü

1 saat önce

Nevşehir (AA) - Nevşehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

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Nevşehir (AA) - Nevşehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Nevşehir Kalesi civarında bulunan sit alanında define amacıyla kazı yapıldığı ihbarı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alandaki 3 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde 3 gaz maskesi, el feneri ve keski ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet etme suçundan adli işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:20 Kaynak: AA

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