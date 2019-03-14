Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazıya Suçüstü

Kaçak Kazıya Suçüstü

26 dakika önce

Malatya'da detektör ile define arayan ve kazma ile kaçak kazı yapan bir şahıs Jandarma ekiplerince suç üstü yakalandı.

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Malatya'da detektör ile define arayan ve kazma ile kaçak kazı yapan bir şahıs Jandarma ekiplerince suç üstü yakalandı. Şahıs gözaltına alındı.

Olay Malatya'nın Arguvan ilçesi Bozburun Mahallesinde yaşandı. Jandarma ekipleri detektör ile define arayan ve kazma ile kazı yapan A.Y. isimli bir şahsı suç üstü yakaladı. Define aradığını ve kaçak kazı yaptığını itiraf eden şahıs göz altına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Ekipler, olayda 1 adet detektör, 1 adet kazma, 5 adet tarihi eser özelliği olmayan madeni para ele geçirdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:39 Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa
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