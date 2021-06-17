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KAÇAK KAZIYLA ORTAYA ÇIKAN MOZAİKLER 24 SAAT KORUNUYOR - Son Dakika

KAÇAK KAZIYLA ORTAYA ÇIKAN MOZAİKLER 24 SAAT KORUNUYOR

17.06.2021 10:00

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kaçak kazı yapılan eve operasyon düzenleyen jandarma, zeminde orta çıkarılmış mozaiklerle karşılaştı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kaçak kazı yapılan eve operasyon düzenleyen jandarma, zeminde orta çıkarılmış mozaiklerle karşılaştı. Jandarma, kurtarma kazılarının sürdüğü evde 24 saat nöbet tutarken, mozaikler çıkarıldıktan sonra Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek.

İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilen Mahallesi'nde 2019 yılında bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapılan evin içerisinde ve avlusunda, zemininde 200- 250 metrekare mozaik bulunduğunu saptadı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri bu gelişme sonrası evde kurtarma kazılarına başladı. Kazılar devam ederken, olası kaçak kazı ve tahribatın önüne geçmek için jandarma ekipleri de mozaiğin bulunduğu evi koruma altına aldı.

Elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürleri bulunan mozaiğin bulunduğu evde uzman ekiplerce çalışmaların sürdüğü belirtilirken, bölgede de farklı mozaikler bulunup bulunmadığına yönelik araştırma yapılıyor. Kurtarma kazıları ile hasar görmeden bulunduğu yerden çıkarılması planlanan mozaiğin, daha önce kentte çıkarılan mozaikler gibi Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.

MAHALLEDE BÜYÜK SEVİNÇ

Yukarıbilen Mahallesi Muhtarı Şeyhmus İzgüden, mahallenin 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi. Mahallenin geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle çıkan mozaiklere şaşırmadıklarını ve araştırılması durumunda farklı eserlerin de gün yüzüne çıkabileceğini anlatan İzgüden, "Burada bir evde mozaik bulundu. Ondan sonra mahallemizde güvenlik güçleri 24 saat esasla nöbet tutuyor. Müze müdürlüğü tarafından ise çalışmalar devam ediyor. Böyle bir mozaiğin buradan çıkarılıp sergilenmesi bizim için gurur verici. Detaylı araştırma yapılırsa mahallemizden farklı eserlerin de çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

KAÇAK KAZIYLA ORTAYA ÇIKAN MOZAİKLER 24 SAAT KORUNUYOR
KAÇAK KAZIYLA ORTAYA ÇIKAN MOZAİKLER 24 SAAT KORUNUYOR
KAÇAK KAZIYLA ORTAYA ÇIKAN MOZAİKLER 24 SAAT KORUNUYOR
KAÇAK KAZIYLA ORTAYA ÇIKAN MOZAİKLER 24 SAAT KORUNUYOR

Zeugma Mozaik Müzesi, Kaçak Kazı, İslahiye, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAÇAK KAZIYLA ORTAYA ÇIKAN MOZAİKLER 24 SAAT KORUNUYOR - Son Dakika


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