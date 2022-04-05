Kaçak keklik avcıları jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Kaçak keklik avcıları jandarmaya yakalandı

05.04.2022 14:59
Kaçak keklik avcıları jandarmaya yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yasa dışı keklik avı yapan 3 şahıs, jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yasa dışı keklik avı yapan 3 şahıs, jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine yakalandı. Şahıslara toplamda 21 bin 42 lira para cezası kesildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü koordineli bir şekilde ilçe genelinde kaçak avcılığın önüne geçebilmek için çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde 3 kişinin yasa dışı keklik avı gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler tarafından, kaçak avlanan 3 şahsa 17 bin 492 lira idari yaptırım cezası ile 3 bin 550 lira tazminat cezası olmak üzere toplamda 21 bin 42 lira para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde ele geçirilen 4 kekliği yeniden doğal yaşam alanlarına bıraktı. Kaçak avcılığa karşı denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaçak keklik avcıları jandarmaya yakalandı
Kaçak keklik avcıları jandarmaya yakalandı
Kaçak keklik avcıları jandarmaya yakalandı

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Milli Parklar, Jandarma, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak keklik avcıları jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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