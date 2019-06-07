Son Dakika Haberleri: Kaçak keklik avcılarına ceza
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Kaçak keklik avcılarına ceza

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak keklik avı yaptıkları iddia edilen 3 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.

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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak keklik avı yaptıkları iddia edilen 3 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.
Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı-Nurhak kara yolu Kullar Mahallesi yol ayrımında yaptıkları uygulamada U.U. (50) yönetimindeki 63 SA 876 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak avlandığı tespit edilen 6 keklik ele geçirildi.
Ekipler araçtaki U.U. (50), B.C. (41) ve S.U'ya (21), kaçak keklik avcılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 600 lira ceza para cezası uyguladı.
Ele geçirilen keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:31 Kaynak: AA
Kullar, Kahramanmaraş, Nurhak, Güncel
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