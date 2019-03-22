Kaçak Keklik Avcısının Kafesleri Yakıldı

ERZURUM'un Horasan ilçesinde, kaçak keklik avlarken yakalanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

ERZURUM'un Horasan ilçesinde, kaçak keklik avlarken yakalanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Yakaladığı 5 keklik doğaya salınan kaçak avcının kafesleri yakılarak imha edildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekibi ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından arazide denetim yapıldı. Tavşancık mevkiinde canlı mühre ile tuzak kurarak keklik avladığı belirlenen bir kişi suçüstü yakalandı. 4 ayrı kafeste ele geçirilen 5 keklik doğaya bırakılırken, kaçak avcıya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı. Ekipler, kaçak avlanan kekliklerin konulduğu kafesleri de yakarak imha etti.



- Erzurum

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