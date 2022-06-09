Kaçak keklik avlayan 2 kişiye 15 bin 228 TL idari para cezası

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaçak keklik avlarken jandarma ekiplerince yakalanan 2 kişiye 15 bin 228 TL idari para cezası uygulandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 9 Haziran 2022 günü Tatvan/Çekmece köyü kırsalında devriye faaliyeti icra edilmiştir. İcra edilen devriye faaliyetinde iki şahsın Çekmece köyü kırsalında tuzak ve canlı mühre kullanarak 7 adet kınalı keklik yakaladıkları tespit edilmiştir. Şahısların yakaladığı 7 adet kınalı keklik Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek iki şahsa 4 bin 915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten toplam 15 bin 228 Türk Lirası idari para cezası kesilmiştir. Kınalı keklikler ise doğal ortamlarına bırakılmıştır" denildi. - BİTLİS