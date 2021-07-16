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Kaçak keklik besleyen şahsa 2 bin 300 TL ceza - Son Dakika

Kaçak keklik besleyen şahsa 2 bin 300 TL ceza

16.07.2021 15:18
Kaçak keklik besleyen şahsa 2 bin 300 TL ceza, System.String[]

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Kocasinan ilçesinde bir dükkanda yetkisiz canlı keklik besleyen ve keklik avında kullanılan malzemeleri çalıştığı dükkanda bulunduran bir kişiye ceza yazdı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Kocasinan ilçesinde bir dükkanda yetkisiz canlı keklik besleyen ve keklik avında kullanılan malzemeleri çalıştığı dükkanda bulunduran bir kişiye ceza yazdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan iş yerinde 2 adet kınalı keklik, on iki adet keklik kafesi ve keklik yakalamada kullanılan malzemelere el konuldu. Şahıs hakkında da '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında bin 750 TL tazminat, 550 TL de İdari olmak üzere toplam 2 bin 300 TL para cezası kesildi.

Canlı olarak ele geçirilen 2 adet keklik veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakılırken, kafesler de görevli personel tarafından imha edildi. - KAYSERİ

Kaçak keklik besleyen şahsa 2 bin 300 TL ceza
Kaçak keklik besleyen şahsa 2 bin 300 TL ceza
Kaçak keklik besleyen şahsa 2 bin 300 TL ceza
Kaçak keklik besleyen şahsa 2 bin 300 TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türk Lirası, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak keklik besleyen şahsa 2 bin 300 TL ceza - Son Dakika


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