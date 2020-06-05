Kaçak kenevir yetiştiricisi fotokapana yakalandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından fotokapan kurularak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. Operasyonda, 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumali köyünde H.Ç.'nin yasa dışı kenevir bitkisi diktiği bilgisine ulaşıldı. Gelibolu Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan izinle fotokapan sistemi kuruldu. Önceki gün akşam saatlerinde fotokapanın kurulduğu bölgede kenevir bitkisi bakımı yapmaya gelen şüpheli H.Ç., tespit edildi. Ardından yapılan operasyonda 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Kan, saç kılı, idrar ve tükürük örnekleri alınan şüpheli H.Ç. gözaltına alındı. H.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.