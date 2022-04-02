Kaçak kesim yapan 2 kişi suç üstü yakalandı - Son Dakika
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Kaçak kesim yapan 2 kişi suç üstü yakalandı

02.04.2022 10:34
Kaçak kesim yapan 2 kişi suç üstü yakalandı

Düzce'de 2 kişi ormandan kestikleri 1,5 ton orman emvalini, traktörle taşırken jandarma ekiplerine yakalandı.

Düzce'de 2 kişi ormandan kestikleri 1,5 ton orman emvalini, traktörle taşırken jandarma ekiplerine yakalandı. Ekipler traktöre, kesim motoruna, baltalara el koyarak orman işletme şefliğine teslim ettiler.

Düzce'de merkeze bağlı Günbaşı Köyü ormanlık alanında kaçak orman emvali kesildiği ihbarını alan jandarma ekipleri, kesimin yapıldığı yere baskın yaptı. Ekipler, 2 kişiyi kestikleri orman emvalini traktöre doldururken yakaladı. Baskında kaçak kestikleri orman emvalini traktöre doldururken yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapılırken traktöre, 1 adet kesim motoruna ve baltalara el konuldu. El konulan araçlar ve malzemeler orman envali ile birlikte Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. - DÜZCE

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Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kesim yapan 2 kişi suç üstü yakalandı - Son Dakika


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