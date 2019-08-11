Kaçak kesimlere drone ile takip

İstanbul'da yapılan tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar ara sokaklarda ve açık arazilerde kaçak kurban kesimi yapmaya devam etti.

İstanbul'da yapılan tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar ara sokaklarda ve açık arazilerde kaçak kurban kesimi yapmaya devam etti. Yapılan kaçak kesimler drone ile havadan da görüntülenirken, Avcılar'da sokak arasında bir boğayı kesmeye çalışırken eziyet eden vatandaşlar kameralara yansıdı. Kurban Bayramı öncesinde yetkililer tarafından gösterilen yerler dışında kesim yapılmaması konusunda uyarılar yapılmıştı. Yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların sokak arasında ve boş arazilerde kurbanlık hayvan kesme ısrarının devam ettiği görüldü. Avcılar ve Esenyurt'ta vatandaşlar boş buldukları arazilerde ve ara sokaklarda çocukların gözü önünde kurbanlık hayvanlarını kestiler. Kurbanlık hayvanların Esenyurt'ta açık arazide kesilmesi drone ile havadan görüntülendi. Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nde ise vatandaşların bir boğayı yere devirmeye çalışmalarında eziyet etmeleri de kamera ile kaydedildi. Çocukların gözü önünde hayvanı güçlükle yatıran vatandaşlar, kesimini gerçekleştirdi.

(Murat Delice/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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