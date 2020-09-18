Kaçak kına gecesine zabıta baskını, 42 bin 700 TL ceza - Son Dakika

Kaçak kına gecesine zabıta baskını, 42 bin 700 TL ceza

Kaçak kına gecesine zabıta baskını, 42 bin 700 TL cezaBursa'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen düzenlenen kına gecesine zabıta ekipleri baskın yaptı.

Kaçak kına gecesine zabıta baskını, 42 bin 700 TL ceza, System.String[]

Kaçak kına gecesine zabıta baskını, 42 bin 700 TL ceza

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen düzenlenen kına gecesine zabıta ekipleri baskın yaptı. Bir düğün salonundaki kına gecesine katılan 12 kişiye toplam 42 bin TL ceza yazıldı.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yasak olmasına rağmen 'kaçak kına gecesi' düzenlendiği yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen zabıta ekipleri, düğün salonuna baskın yaptı. Ekipler, kınaya katılan 12 kişiye 3 bin 500'er liradan toplam 42 bin TL ceza kesti.

Ayrıca düğün salonu sahibi ile kına gecesini düzenleyen aileye 350'şer liradan toplam 700 TL ceza uygulandı.

Kına gecesinde çekilen görüntülerde, davetlilerin sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

Düğün Salonu, Türk Lirası, Gemlik, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçak kına gecesine zabıta baskını, 42 bin 700 TL ceza - Son Dakika

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