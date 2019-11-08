Son Dakika Haberleri: Kaçak kıyılmış 225 kilo tütün ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kıyılmış 225 kilo tütün ele geçirildi

Kaçak kıyılmış 225 kilo tütün ele geçirildi

7 saat önce

Mersin'de bir araçta 225 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak kıyılmış 225 kilo tütün ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de bir araçta 225 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan uygulamada şüpheli bir otomobil durdurularak, arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde gizli bölmeye saklanmış 45 adet şeffaf poşet içerisinde 225 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
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