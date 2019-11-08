Kaçak kıyılmış 225 kilo tütün ele geçirildi
7 saat önce
Mersin'de bir araçta 225 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
Mersin'de bir araçta 225 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan uygulamada şüpheli bir otomobil durdurularak, arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde gizli bölmeye saklanmış 45 adet şeffaf poşet içerisinde 225 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN
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