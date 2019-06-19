Son Dakika Haberleri: Kaçak kömür ocağına elektrik bağlarken hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaçak kömür ocağına elektrik bağlarken hayatını kaybetti

50 dakika önce

Zonguldak'ta kaçak maden ocağına elektrik bağlayan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Kaçak kömür ocağına elektrik bağlarken hayatını kaybetti, System.String[]
Zonguldak'ta kaçak maden ocağına elektrik bağlayan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Eser (28) maden ocağının içerisine elektrik bağladığı esnada akıma kapılarak yaralandı. Ocakta çalışan arkadaşı tarafından özel araç ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Eser, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:29 Kaynak: İHA
Mustafa Eser, İşçi, Zonguldak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlat katili baba, bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü Genç adamın, "Baban seni neden öldürmek istedi?" sorusuna verdiği cevap kan dondurdu İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 22:19:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak kömür ocağına elektrik bağlarken hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]