Son dakika haber! Polis baskınına karşı amatör telsiz ve güvenlik kameralı önlem... Kaçak kumarhaneye korona baskını kamerada - Son Dakika

Polis baskınına karşı amatör telsiz ve güvenlik kameralı önlem... Kaçak kumarhaneye korona baskını kamerada

Çatıya çıktı soba arkasında gizlendi, polisleri görünce gülmeye başladı

Polis baskınına karşı amatör telsiz ve güvenlik kameralı önlem almışlar

BURSA - Bursa'da Ahlak Şube ekipleri, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kaçak olarak kumar oynandığı belirlenen bir kumarhaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında işyerleri mühürlenirken, işyeri sahiplerine ve kumar oynadığı belirlenen kişilere toplam 85 bin 50 TL ceza kesildi. Kumarhane güvenlik kamerasıyla izlenirken, polis ekiplerine karşı amatör telsizlerle haberleşerek baskın yapılmasına karşı önlem alındı. Kameralara kapıların kırılması, çatıda koşturma anı ve bir kişinin soba arkasına saklanması ardından da polisleri görünce gülmesi dikkat çekti. Ayrıca bir kişinin ise çatıda koltuğun arkasına gizlenmesi anbean kameralara yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Küplüpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahlak şube ekipleri, bir kıraathane kaçak olarak kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İş yerlerini bir süre gözlem altında tutan ekipler, gece saatlerinde kumarhaneye baskın düzenledi. Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynatma maksatlı faaliyet yürüten kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, içeride çok sayıda kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yapılan aramalarda kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları ele geçirildi. Kumar oynayan bazı kişilerin, maskesinin olmaması gözlerden kaçmadı.

Baskın anı kameralarda

Ahlak ekipleri tarafından yapılan baskında kapılar kırılıp içeri girildi. Bazı şahıslar merdivenden yukarı çıkarak haber vermek isterken etkisiz hale getirildi. Merdivende koşturma anları ve çatıda sobanın arkasına saklanan kişi polisleri görünce gülmesi anbean kameralar tarafından görüntülendi. Ayrıca bir kişinin ise binanın çatısında koltuğun arkasına gizlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Kaçmaya çalışanlarından bir kaç kişi ise kumarhanenin arka kısmından kaçmaya çalışırken çatıda etkisiz hale getirildi.

Amatör telsiz ile haberleşme işe yaramadı

İş yeri sahibinin dışarıya gözcüleri yerleştirdiği ve sokakta olanları haberdar etmek için amatör telsiz kullanıldığı belirlendi.

Güvenlik kameralarıyla takip ettiler

İş yeri sahibinin kıraathane girişine kamera yerleştirdiği ve gelenleri bu kameradan gözlemlediği belirlendi. Baskında kumar oynamaya yarayan çok sayıda ekipman ele geçirilirdi. Polis ekipleri tarafından iş yeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilirken, kıraathane de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Polis ekipleri de iş yeri sahibi ile içeride kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye 85 bin 50 TL idari para cezası kesti.