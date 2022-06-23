Yakalanan kişilerin aracında yapılan kontrolde kasalar içerisinde yaklaşık 200 adet kurbağaya el konuldu. Su ürünlerine muhalefet ve yasa dışı kurbağa avcılığından dolayı 7 kişiye toplam 110 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Jandarma, Gölbaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaçak kurbağa avcılarına 110 bin TL ceza - Son Dakika

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