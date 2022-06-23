Kaçak kurbağa avcılarına 110 bin TL ceza - Son Dakika
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Kaçak kurbağa avcılarına 110 bin TL ceza

23.06.2022 18:13
Kaçak kurbağa avcılarına 110 bin TL ceza

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kurbağa avlayan 7 kişiye 110 bin TL ceza kesildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kurbağa avlayan 7 kişiye 110 bin TL ceza kesildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çelik Köyü Göletinde kurbağa toplandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti. Jandarma ekipleri göletten kurbağa toplayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yakalanan kişilerin aracında yapılan kontrolde kasalar içerisinde yaklaşık 200 adet kurbağaya el konuldu. Su ürünlerine muhalefet ve yasa dışı kurbağa avcılığından dolayı 7 kişiye toplam 110 bin TL idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Jandarma, Gölbaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kurbağa avcılarına 110 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak kurbağa avcılarına 110 bin TL ceza - Son Dakika
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