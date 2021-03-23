Kaçak kurbağa avına 1854 lira ceza - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kaçak olarak kurbağa avlarken suçüstü yakalanan kişiye 1854 lira idari para cezası kesildi.
Yesemek Mahallesi kırsalında dün derede yasa dışı kurbağa avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, D.N.'yi kaçak olarak avlanırken yakaladı. D.N.'nin yakaladığı kurbağalara el konularak Yesemek deresinde doğal yaşam ortamlarına bırakıldı. D.N.'ye 1854 lira idari para cezası ile cezalandırıldı.
Kaynak: DHA
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