'Kaçak'la ortak mücadele

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Arabayatağı ve Çınarönü mahallelerinin durumu masaya yatırıldı. Kaymakam Adem Yazıcı'nın başkanlık yaptığı toplantıya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan, İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, İlçe Müftüsü Musa Dolar, Yazı İşleri Müdürü İdris Yeni, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nursen Örde, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selami Çiçek, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Çınarönü Mahalle Yusuf Ün ve Arabayatağı Muhtarı Süleyman Durak ile bölge sakinleri katıldı. Mahallenin sorunlarının ve çözüm yollarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım, Bursa'nın en fazla göç alan ilçesi. Bu göçlerden en fazla etkilenen mahallerimiz arasında ise Çınarönü ve Arabayatağı bulunuyor. Yıllarıdır devam eden bu plansız göç, maalesef çarpık yapılaşmayı da beraberinde getirmiş. Bu durum ise ulaşımdan eğitime, sağlıktan şehirleşmeye birçok sorunu doğuruyor. Öncelikle bu sorunun daha büyümesini engellemek zorundayız. Bunun için de kaçakla mücadele konusunda kararlığımızı devam ettirmek zorundayız" dedi.

'TOLERANS GÖSTERMEYECEĞİZ'

Plansız ve çarpık yapılaşma ile mücadelenin birçok farklı boyutu olduğunu işaret eden Başkan Yılmaz, "En makul olanı bunların yapılmasına mani olmak. Bu bizim sadece belediye olarak tek başımıza yürütebileceğimiz bir çalışma değil. Kaymakamlığımız, kurumlarımız, muhtarlarımız ve belki de hepsinden önemlisi vatandaşlarımız ile iş birliği yapmalıyız. Biz bu alanda önemli bir ivme kazandık ve bu iş birliğimiz artarak devam edecek. Hemşerilerimizden de kaçak yapılaşmaya meyil etmemelerini özellikle istirham ediyorum. Çünkü biz bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz ve hoşgörü göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Tarihi ve doğal güzellikleri ile Bursa'nın incisi olan Yıldırım'ın adının kaçak yapılaşmayla anılmasını kabul edemeyeceklerini vurgulayan Kaymakam Yazıcı, ise "Belediye Başkanımızın da altını çizdiği gibi bu konuda kesinlikle taviz verilmeyecek. Mücadelemiz ve iş birliğimiz artarak devam edecek. Zaman zaman bizzat mahallelere giderek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Her seferinde bu kararlığımızı vurguluyoruz" dedi.