Son Dakika Haberleri: Kaçak lüks otomobil jandarmaya takıldı
Son Dakika Güncel Kaçak lüks otomobil jandarmaya takıldı

Kaçak lüks otomobil jandarmaya takıldı

6 saat önce

Ardahan'da, jandarma ekiplerince yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen lüks otomobil yakalandı.

Kaçak lüks otomobil jandarmaya takıldı, System.String[]

Ardahan'da, jandarma ekiplerince yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen lüks otomobil yakalandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çamlıçatak Jandarma Karakol Komutanlığı kontrol noktasında bir araç durduruldu.

Gürcistan'dan yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlenen Mercedes marka otomobile el konuldu.

Otomobil, Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?
İzmir'de su borusu patladı, körfezin rengi kahverengiye döndü Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar Son dakika: MSB: Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:48:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak lüks otomobil jandarmaya takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]