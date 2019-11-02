Kaçak lüks otomobil jandarmaya takıldı
6 saat önce
Ardahan'da, jandarma ekiplerince yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen lüks otomobil yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:36 Kaynak: AA
Ardahan'da, jandarma ekiplerince yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen lüks otomobil yakalandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çamlıçatak Jandarma Karakol Komutanlığı kontrol noktasında bir araç durduruldu.
Gürcistan'dan yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlenen Mercedes marka otomobile el konuldu.
Otomobil, Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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