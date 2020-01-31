Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur - Son Dakika

Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur
1 saat önce
Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur (5)MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYORZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz'ı...
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:28 Kaynak: DHA
Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur (5)
MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları sürüyor. Ocağa giren TTK kurtarma ekipleri, yaklaşık 5 saattir çalışmalarına devam ederek işçilere ulaşmaya çalışıyor.
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