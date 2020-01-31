Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur - Son Dakika
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Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur

1 saat önce

Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur (5)MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYORZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz'ı...

Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur (5)

MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları sürüyor. Ocağa giren TTK kurtarma ekipleri, yaklaşık 5 saattir çalışmalarına devam ederek işçilere ulaşmaya çalışıyor.

Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur

Kilimli, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:28 Kaynak: DHA
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