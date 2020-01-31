Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (2)- Yeniden - Son Dakika

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Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (2)- Yeniden
6 saat önce
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:53 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
Göçük, saat 23.00 sıralarında Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce ruhsatı iptal edilmesine rağmen kaçak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine ocak önüne Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. TTK ekipleri oksijen maskeleriyle ocağa inerek işçileri kurtarma çalışması başlattı.
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