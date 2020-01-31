Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (3) - Son Dakika

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Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (3)
6 saat önce
MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYORZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:27 Kaynak: DHA
MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları sürüyor. Ocağa giren TTK kurtarma ekipleri, yaklaşık 5 saattir çalışmalarına devam ederek işçilere ulaşmaya çalışıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ekiplerden ve çalışmalardan görüntüler
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
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