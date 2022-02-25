Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

25.02.2022 19:08

Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi.

Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.15 sıralarında Gelik beldesinde bulunan ve kaçak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. İddiaya göre, ocakta tavan göçme sonrasında Hamza K. isimli işçi ile yabancı uyruklu bir işçi içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve tahlisiye ekipleri mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de ocak çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, göçük yaşanan kaçak maden ocağının, geçtiğimiz günlerde yakalanan 11 Afgan işçinin çalıştığı ocak olduğu ve daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında işçilerin göçük altında kaldığı iddia edildi.

Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

YORUMLAR
500
Van Büyükşehir Belediyesinden iddialara yalanlama Van Büyükşehir Belediyesinden iddialara yalanlama Heyelanın meydana geldiği karayolu ulaşıma açılmayı bekliyor Heyelanın meydana geldiği karayolu ulaşıma açılmayı bekliyor

Zonguldak, AFAD, Ocak, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı - Son Dakika


Son Dakika
19:49 Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı ele geçirildi!
19:44 Savaşın acı tablosu gözler önüne serildi! Ukraynalı sivil, canını hiçe sayarak Rus konvoyunun önüne atladı
19:10 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya saldırı yaptırımları devam ediyor! Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
18:32 Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları sinirlendirecek sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
18:23 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Putin'in yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi büyüyor
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 20:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement