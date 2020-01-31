Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur tüneldeki çalışmalardan görüntü - Son Dakika

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Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur tüneldeki çalışmalardan görüntü
6 saat önce
Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur (7) TÜNELDEKİ ÇALIŞMALARDAN GÖRÜNTÜ.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:37 Kaynak: DHA
Kaçak maden ocağında göçük 2 işçi mahsur (7) TÜNELDEKİ ÇALIŞMALARDAN GÖRÜNTÜ
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