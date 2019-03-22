Son Dakika Haberleri: Kaçak Maden Ocağında Ölen İşçi Toprağa Verildi

Kaçak Maden Ocağında Ölen İşçi Toprağa Verildi

38 dakika önce

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Soner Tarhan (48) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaçak Maden Ocağında Ölen İşçi Toprağa Verildi, System.String[]
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Soner Tarhan (48) gözyaşları arasında toprağa verildi. Soner Tarhan'ın yaza evlenecek olan oğlunun düğün masraflarını karşılamak için kaçak ocağa girdiği ortaya çıktı.

Göçük, dün öğle saatlerinde kaçak maden ocağında meydana geldi. Ocakta kömür üretimi yapan Soner Tarhan, tavan çökmesi sonucu göçüğün altında kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekibi, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Tarhan'ın cansız bedenini ocaktan çıkardı.

Soner Tarhan için Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'nde kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kilimli Kaymakamı Nevzat Taştan, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve işçinin yakınları katıldı.

EVLENECEK OĞLUNA DESTEK OLMAK İSTEDİ

Evli ve 3 çocuk babası olan Soner Tarhan'ın oğlu Emre Tarhan'ın yaza yapmaya planladıkları düğünün masrafları için kaçak maden ocağında çalıştığı öğrenildi. Bir süre önce özel maden ocağından emekli olan Soner Tarhan'ın 8 yaşındaki ikiz çocukları Ecem ve Efe ile oğlu Emre ve eşi Kader Tarhan cenazede güçlükle ayakta durabildi. Soner Tarhan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan ocak sahibi N.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.K.'nin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:21 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 17:59:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Maden Ocağında Ölen İşçi Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]