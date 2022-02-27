Kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

27.02.2022 11:55

Kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı Zonguldak'taki önceki gün kaçak maden ocağında meydana gelen Kadir Ulama son yolculuğuna uğurlandı.

Kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'taki önceki gün kaçak maden ocağında meydana gelen Kadir Ulama son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de çalıştığı işte emekli olduktan sonra Zonguldak'a taşınan iki çocuk babası Kadir Ulama önceki gün kaçak olarak işletilen maden ocağında göçükte kalarak hayatını kaybetti.

Cenazesi hastane morgundan alınarak Karaelmas Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen madencinin yakınları gözyaşı döktü. Ulama'nın çocukları da babalarının ardından feryat etti. 15 gün önce maden ocağında çalışmaya başlayan Ulama'nın cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Beycuma beldesine bağlı İslam köyüne gönderildi.

Gelik beldesinde birkaç gün önce dinamitlenerek patlatılan kaçak ocağın yeniden açılmak istendiği sırada göçük meydana gelmiş; göçükte Ümit Kurt ve Kadir Ulama hayatını kaybetmişti. TTK Tahlisiye ekipleri yapılan çalışmalarda Ümit Kurt'un cansız bedenine 2 saat, Kadir Ulama'nın cansız bedenine ise 7.5 saat sonra ulaşmıştı.

Olayın ardından yapılan soruşturmada ocağın sahibi olduğu iddia edilen M.K. ve M.U. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

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Zonguldak, Emekli, Edirne, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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