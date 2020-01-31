Kaçak maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçiye ulaşma çalışması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçiye ulaşma çalışması sürüyor - Son Dakika

Kaçak maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçiye ulaşma çalışması sürüyor

28 dakika önce

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında mahsur kalan 2 işçiye ulaşma çalışması sürüyor.

Kaçak maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçiye ulaşma çalışması sürüyor, System.String[]

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında mahsur kalan 2 işçiye ulaşma çalışması sürüyor.


Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde dün gece 23.00 sıralarında tavan göçmesi sonucu göçük meydana geldi. Yaşanan olayın ekiplere ihbar edilmesinin ardından göçükte mahsur kaldıkları öğrenilen Murat Ovaz ve Sebahattin Kalaycı isimli maden işçilerine ulaşma çalışması sürüyor.


Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri de özel donanımlı cihazlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağına tahkimatla birlikte işçilere ulaşma çalışması ocak girişinde devam ediyor.


Ocağın ise daha önce redevanslı (kiralama) usulüyle özel bir şirket tarafından işletildiği, daha sonra kapatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:09 Kaynak: İHA
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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
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