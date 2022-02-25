Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

25.02.2022 20:31

Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı Diğer işçiyi çıkartma çalışmaları sürüyor Zonguldak'taki kaçak maden ocağında yaşanan göçükte kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Diğer işçiyi çıkartma çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'taki kaçak maden ocağında yaşanan göçükte kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gelik beldesi Dağbaca mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen göçükte iki kişi kalmış, olayın ardından kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait arama kurtarma tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edilerek göçüğün yaşandığı yerde tahkimat çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından Ümit Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Kurt'un cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan göçükte kalan diğer kişiyi de arama kurtarma çalışması sürüyor.

Öte yandan ocağın bir süre önce tespit edilerek kullanılmaması için patlatıldığı öğrenildi.

Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Arama Kurtarma, Gelik Beldesi, Zonguldak, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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