Son Dakika Haberleri: Kaçak Mahkumun Otostop Çektiği Aracın Sahibi Polis Çıktı

Kaçak Mahkumun Otostop Çektiği Aracın Sahibi Polis Çıktı

4 saat önce

ABD'de kaçak mahkum, otostop çektiği aracın sahibi polis çıkınca kendisini yine cezaevinde buldu.

Kaçak Mahkumun Otostop Çektiği Aracın Sahibi Polis Çıktı, System.String[]
ABD'de kaçak mahkum, otostop çektiği aracın sahibi polis çıkınca kendisini yine cezaevinde buldu.

BBC'nin haberine göre, farklı suçlamalardan yargılanmak üzere Kentucky'daki Greenup Cezaevi'nden başka bir merkeze götürülen 31 yaşındaki Allen Lewis, kelepçelerin bileklerini acıttığını söyleyerek nakil memurunu yolda durdurdu.

Kelepçelerden biri açıldığında memurun elinden boğuşarak kaçmayı başaran Lewis, yakındaki otobanda otostop çekti.

Lewis'i aracına alan şoför, Morehead Üniversitesi kampüsünde görevli polis memuru çıkınca, kaçak mahkum kendisini yine demir parmaklıklar arkasında buldu.

Greenup Cezaevi gardiyanı Mike Worthington, Lewis'ın şimdi bir de hapishaneden kaçmakla suçlandığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:15 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel
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